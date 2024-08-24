Азербайджан принимает Бельгию

Мужская сборная Азербайджана по волейболу сегодня проведет второй матч отборочного турнира чемпионата Европы-2026.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Фарида Джалалова примут команду Бельгии. Наш коллектив начал кампанию с гостевого поражения от Австрии (0:3), а бельгийцы только начинают квалификацию.

Отметим, что победитель группы получит путевку в финальный этап ЕВРО. Также туда пробьются пять команд по лучшим результатам среди вторых мест.

24 августа

Отборочный матч чемпионата Европы

Азербайджан - Бельгия

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz