Азербайджан потерпел пятое поражение подряд в Евролиге

Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках Евролиги.

Как сообщает İdman.biz, команда под руководством Бориса Гребенникова встретилась в Баку со сборной Венгрии и потерпела поражение со счетом 1:3.

Первый сет остался за гостями - 25:19. Азербайджанские волейболисты сумели сравнять счет по партиям, выиграв второй сет со счетом 25:22. Однако в дальнейшем инициативой вновь завладели венгры, взяв третью партию - 29:27, а затем уверенно завершив матч победой в четвертом сете - 25:16.

Таким образом, сборная Азербайджана потерпела пятое поражение подряд на турнире. Ранее команда уступила Греции, Швеции, Румынии и Испании, не сумев набрать очков.

Следующий матч национальная сборная проведет 21 июня против команды Португалии.

После пяти туров Евролиги сборная Азербайджана занимает 26-е место среди 27 участников соревнований.