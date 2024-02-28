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Определился главный тренер сборной Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Волейбол
Новости
28 Февраля 2024 09:14
Определился главный тренер сборной Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Объявлен новый главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу.

Как сообщает İdman.biz, нашу команду снова будет тренировать Фарид Джалалов.

Его назначили главным тренером нашей сборной. Решение об этом приняла Федерация волейбола Азербайджана. Он сменил на этом посту Парвиза Самедова.

Джалалов возглавит нашу сборную в играх Золотой Евролиге. Матчи этого турнира пройдут в мае-июне.

Отметим, что Джалалов в настоящее время также является главным тренером клуба «Муров Аз Терминал».

İdman.biz

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