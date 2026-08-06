Ана Клегер: "Приятно вернуться в Азербайджан" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Женский волейбольный клуб "Туран" в преддверии Лиги чемпионов продолжает будоражить болельщиков громкими переходами. И трансфер кубинки Аны Клегер можно назвать таковым в полной мере.

35-летняя нападающая, в свое время выступавшая за "Рабиту", поделилась с İdman.Biz деталями перехода. "Приятно вновь возвращаться в Азербайджан. С удовольствием приняла приглашение из "Турана", который стал новой силой в чемпионате страны. Я нахожусь в предвкушении почувствовать вновь ауру Лиги чемпионов, в которой будем участвовать. Для меня это выход новый этап карьеры, возможность продолжать развиваться в сильном чемпионате. А за последние годы уровень Высшей лиги значительно поднялся. Я знаю, что у клуба большие амбиции и серьезные цели, и хочу помочь команде добиться успеха", - рассказала Клегер, игравшая ранее за турецкий "Болу Беледийеспор".

Она добавила, что ей важно было найти проект, где волейболистка смогу приносить пользу своим опытом и бороться за высокие результаты. "Туран" показал заинтересованность во мне, и я почувствовала доверие со стороны руководства и тренерского штаба. C нетерпением жду начала работы с командой, знакомства с партнерами и болельщиками. Вместе мы многого сможем добиться", - подчеркнула кубинская нападающая.

Действительно, иногда один трансфер способен рассказать больше, чем десятки заявлений о больших целях. Переход Аны - именно такой случай. Для клуба из Товуза это не просто усиление состава, а громкое подтверждение того, что команда после чемпионского успеха не намерена сбавлять оборотов.

Кубинская диагональная на протяжении многих лет считалась одной из самых опасных атакующих в мировом волейболе. Ее главные качества — мощная подача, агрессивная игра у сетки и способность брать инициативу в самые напряженные моменты матча. Для команды появление Клегер означает появление нового лидера на площадке. Одновременно у "Турана" возрастает еще один важный ресурс – уверенность, а также глубина состава.

Клегер может составить ударный тандем с еще одной кубинкой – Вильмой Салос, которая также будет защищать цвета чемпиона страны. Также команда приобрела японскую либеро Минами Йошиоку, корейскую нападающую Джей Енг-Ли, китайскую блокирующую Ханю Янг, связующую Барбару Кошекову из Словакии, сербскую атакующую Марту Дрпа и нападающую сборной Азербайджана Марию Кирилюк.