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В Баку пройдет фестиваль Mini Volley для детей до 12 лет

Волейбол
Новости
5 Июня 2026 10:12
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В Баку пройдет фестиваль Mini Volley для детей до 12 лет

В Баку состоится фестиваль Mini Volley среди детей до 12 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, мероприятие организовано с целью популяризации волейбола среди детей, повышения их интереса к спорту и пропаганды здорового образа жизни.

Отмечается, что фестиваль Mini Volley пройдет не только в Баку, но и в различных регионах страны.

В рамках столичного этапа перед торговым центром "Дениз Молл" будут установлены две волейбольные площадки. Для участников подготовят различные развлекательные игры, конкурсы и волейбольные соревнования.

Фестиваль продлится с 09:00 до 12:00.

İdman.Biz
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