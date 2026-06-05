В Баку пройдет фестиваль Mini Volley для детей до 12 лет

В Баку состоится фестиваль Mini Volley среди детей до 12 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, мероприятие организовано с целью популяризации волейбола среди детей, повышения их интереса к спорту и пропаганды здорового образа жизни.

Отмечается, что фестиваль Mini Volley пройдет не только в Баку, но и в различных регионах страны.

В рамках столичного этапа перед торговым центром "Дениз Молл" будут установлены две волейбольные площадки. Для участников подготовят различные развлекательные игры, конкурсы и волейбольные соревнования.

Фестиваль продлится с 09:00 до 12:00.