13 Марта 2026
Определены даты заключительных туров Высшей лиги Азербайджана

13 Марта 2026 14:45
Определены даты ближайших матчей в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, игры очередных туров состоятся 17-19 марта.

В мужском чемпионате встречи 18-го тура пройдут 17 и 18 марта. В женской Высшей лиге в эти же дни состоится заключительный, 18-й тур регулярного сезона.

По итогам 20 туров в мужском турнире четыре лучшие команды выйдут в следующую стадию. В женском чемпионате восемь коллективов продолжат борьбу в плей-офф.

Отмечается, что четвертьфиналы и полуфиналы плей-офф будут состоять из двух матчей - дома и в гостях. Если после двух встреч количество побед окажется равным, победитель будет определен в "золотом" сете. Матчи за бронзовые и золотые медали пройдут в формате одной встречи.

17 марта
Высшая лига (мужчины), 18-й тур
16:00. "Нефтчи" - "Гянджляр"
18:00. "Орду" - "Муров Аз Терминал"
Спортивный зал Министерства по чрезвычайным ситуациям

17 марта
Высшая лига (женщины), 18-й тур
17:00. "Туран" - "Муров Аз Терминал"
Олимпийский спортивный комплекс Товуза

18 марта
Высшая лига (мужчины), 18-й тур
17:00. "Азеррейл" - "Хиласеджи"
Спортивный зал МЧС

18 марта
Высшая лига (женщины), 18-й тур
16:00. "Гянджляр" - "Азеррейл"
18:00. "DH Volley" - "Национальная авиационная академия"
Спортивный зал Федерации волейбола Азербайджана

19 марта
Высшая лига (женщины), 18-й тур
14:00. "Гянджа" - "Абшерон"
Гянджинский дворец спорта

