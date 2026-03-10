Инструктор ФИВБ из Турции проведет семинар для тренеров в Баку

В Баку пройдет международный семинар для тренеров по волейболу под руководством инструктора Международной федерации волейбола (ФИВБ), профессора из Турции Дженгиза Акарджешме.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, курс второго уровня ФИВБ пройдет с 25 по 29 мая и будет организован федерацией.

Согласно требованиям ФИВБ, участие в семинаре смогут принять специалисты, которые прошли курс первого уровня не менее двух лет назад. Кандидаты должны владеть английским языком, а также соответствовать требованиям по состоянию здоровья, уровню физической подготовки и тренерским навыкам.