10 Марта 2026
RU

Инструктор ФИВБ из Турции проведет семинар для тренеров в Баку

Волейбол
Новости
10 Марта 2026 15:13
19
Инструктор ФИВБ из Турции проведет семинар для тренеров в Баку

В Баку пройдет международный семинар для тренеров по волейболу под руководством инструктора Международной федерации волейбола (ФИВБ), профессора из Турции Дженгиза Акарджешме.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, курс второго уровня ФИВБ пройдет с 25 по 29 мая и будет организован федерацией.

Согласно требованиям ФИВБ, участие в семинаре смогут принять специалисты, которые прошли курс первого уровня не менее двух лет назад. Кандидаты должны владеть английским языком, а также соответствовать требованиям по состоянию здоровья, уровню физической подготовки и тренерским навыкам.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Зохраб Гезалбейли назначен супервайзером матча Кубка CEV
12:18
Волейбол

Зохраб Гезалбейли назначен супервайзером матча Кубка CEV

Представитель ФВА будет работать на полуфинале "Галатасарай" - "Волунтари"
Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Полина Рагимова завоевала Кубок Греции с "Паниониосом"
9 Марта 17:26
Волейбол

Полина Рагимова завоевала Кубок Греции с "Паниониосом"

Волейболистка сборной Азербайджана помогла афинской команде одержать победу в финале
Высшая лига Азербайджана: "Туран" и "Азеррейл" празднуют победы
6 Марта 20:15
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: "Туран" и "Азеррейл" празднуют победы - ОБНОВЛЕНО

В лиге среди женщин прошли заключительные матчи тура

Высшая лига: "Гянджа" обыграла UNEC, "Азеррейл" уступил "Муров Аз Терминал"
5 Марта 21:56
Волейбол

Высшая лига: "Гянджа" обыграла UNEC, "Азеррейл" уступил "Муров Аз Терминал"

Состоялись очередные матчи 16-го тура
"Нефтчи" выиграл у "Орду", а "Хиласедичи" уверенно обыграл "Гянджляр"
4 Марта 20:44
Волейбол

"Нефтчи" выиграл у "Орду", а "Хиласедичи" уверенно обыграл "Гянджляр" - ОБНОВЛЕНО

В первый игровой день состоятся два матча

Самое читаемое

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО
7 Марта 22:40
Дзюдо

Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО

Сборная имеет в своем активе полный комплект медалей