11 Марта 2026
RU

Фарид Джалалов: "В финале, вероятно, встретятся два азербайджанских тренера" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Волейбол
Новости
11 Марта 2026 14:41
33
Фарид Джалалов: "В финале, вероятно, встретятся два азербайджанских тренера" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Цель DH Volley – выйти в финал и победить. Но говорить что-то с полной уверенностью не идет профессиональному спортсмену. Все работают над тем, чтобы быть чемпионом, но им станет только одна команда".

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил главный тренер женской волейбольной команды DH Volley Фарид Джалалов.

Специалист рассказал о том, что высокие результаты клуба обусловлены в том числе взаимным уважением и хорошими отношениями между игроками и тренерским штабом. Его целью как тренера, а ранее и как игрока, всегда было создать в команде именно такую атмосферу.

Джалалов также прокомментировал последнюю игру команды, в которой она одержала победу над "Гянджой" (3:2), отметив, что коллектив начал прислушиваться к тренерскому штабу только с третьего сета.

"Я не полностью доволен, не ожидал такой игры перед стадией плей-офф. Но все равно верю в команду. Надеюсь, в предстоящих двух матчах Лиги и в оставшихся играх плей-офф мы улучшим нашу выносливость", – сказал он.

На данный момент DH Volley является одним из фаворитов женского чемпионата Азербайджана и занимает второе место в турнирной таблице. На счету клуба лишь два поражения – от UNEC (2:3) и "Турана" (1:3). При этом в ответном матче команде удалось одержать победу над лидером чемпионата – "Тураном", прервав его победную серию.

"Мы неплохо сыграли с "Тураном" и в самой первой игре, но были некоторые недостатки. Другими словами, обе команды раньше не встречались. Но скажу так: ни они нас выиграли случайно, ни мы их".

Фарид Джалалов считает, что баланс сил в Лиге таков, что нет клуба, который мог бы легко дойти до финала без поражений.

"Поэтому заранее с уверенностью сложно сказать, что та или иная команда может стать чемпионом или выйти в финал, не проиграв ни одного матча. У меня более хладнокровный подход: команда может проиграть. Главный фокус – это игры плей-офф. Но матчи в Лиге тоже важны, чтобы команда вошла в плей-офф с уверенностью", – объясняет тренер.

Как в "Туране", так и в DH Volley главные тренеры – местные специалисты. "В Лиге есть тренеры из Бразилии, Италии и других стран. Необходимо посмотреть со стороны и оценить, соревнуются ли азербайджанские тренеры с ними на равных, побеждают ли их. Если мы сами будем говорить об этом, получится, что хвалим себя. Но оценка со стороны очень ценна".

Он также добавил: "В финале, вероятно, встретятся азербайджанские тренеры. Есть Зия Раджабов (главный тренер "Турана" – авт.), Эмин Абилов (главный тренер "Национальной академии авиации" – авт.)".

Напоследок специалист поделился своим мнением относительно лимита на легионеров в чемпионате. По его словам, чем больше местных игроков на площадке, тем лучше, так как в этом вопросе важную роль играет состояние национальной сборной Азербайджана.

При этом он добавил, что пока количество азербайджанских волейболисток недостаточно для сохранения высокого уровня Лиги. По его словам, постепенное снижение числа иностранных игроков и, в итоге, формат с тремя легионерами и тремя местными игроками одновременно на площадке может стать оптимальным вариантом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Высшей лиге Азербайджана стартует 17-й тур
10:41
Волейбол

В Высшей лиге Азербайджана стартует 17-й тур

Сегодня состоятся два матча женского чемпионата по волейболу
Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Хиласедиджи" обыграл "Орду", "Муров Аз Терминал" уступил "Нефтчи"
10 Марта 22:54
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Хиласедиджи" обыграл "Орду", "Муров Аз Терминал" уступил "Нефтчи"

Состоялись матчи 17-го тура

Инструктор ФИВБ из Турции проведет семинар для тренеров в Баку
10 Марта 15:13
Волейбол

Инструктор ФИВБ из Турции проведет семинар для тренеров в Баку

Участие смогут принять специалисты, которые прошли курс первого уровня не менее двух лет назад
Зохраб Гезалбейли назначен супервайзером матча Кубка CEV
10 Марта 12:18
Волейбол

Зохраб Гезалбейли назначен супервайзером матча Кубка CEV

Представитель ФВА будет работать на полуфинале "Галатасарай" - "Волунтари"
Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Полина Рагимова завоевала Кубок Греции с "Паниониосом"
9 Марта 17:26
Волейбол

Полина Рагимова завоевала Кубок Греции с "Паниониосом"

Волейболистка сборной Азербайджана помогла афинской команде одержать победу в финале

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле