Фарид Джалалов: "В финале, вероятно, встретятся два азербайджанских тренера" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Цель DH Volley – выйти в финал и победить. Но говорить что-то с полной уверенностью не идет профессиональному спортсмену. Все работают над тем, чтобы быть чемпионом, но им станет только одна команда".

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил главный тренер женской волейбольной команды DH Volley Фарид Джалалов.

Специалист рассказал о том, что высокие результаты клуба обусловлены в том числе взаимным уважением и хорошими отношениями между игроками и тренерским штабом. Его целью как тренера, а ранее и как игрока, всегда было создать в команде именно такую атмосферу.

Джалалов также прокомментировал последнюю игру команды, в которой она одержала победу над "Гянджой" (3:2), отметив, что коллектив начал прислушиваться к тренерскому штабу только с третьего сета.

"Я не полностью доволен, не ожидал такой игры перед стадией плей-офф. Но все равно верю в команду. Надеюсь, в предстоящих двух матчах Лиги и в оставшихся играх плей-офф мы улучшим нашу выносливость", – сказал он.

На данный момент DH Volley является одним из фаворитов женского чемпионата Азербайджана и занимает второе место в турнирной таблице. На счету клуба лишь два поражения – от UNEC (2:3) и "Турана" (1:3). При этом в ответном матче команде удалось одержать победу над лидером чемпионата – "Тураном", прервав его победную серию.

"Мы неплохо сыграли с "Тураном" и в самой первой игре, но были некоторые недостатки. Другими словами, обе команды раньше не встречались. Но скажу так: ни они нас выиграли случайно, ни мы их".

Фарид Джалалов считает, что баланс сил в Лиге таков, что нет клуба, который мог бы легко дойти до финала без поражений.

"Поэтому заранее с уверенностью сложно сказать, что та или иная команда может стать чемпионом или выйти в финал, не проиграв ни одного матча. У меня более хладнокровный подход: команда может проиграть. Главный фокус – это игры плей-офф. Но матчи в Лиге тоже важны, чтобы команда вошла в плей-офф с уверенностью", – объясняет тренер.

Как в "Туране", так и в DH Volley главные тренеры – местные специалисты. "В Лиге есть тренеры из Бразилии, Италии и других стран. Необходимо посмотреть со стороны и оценить, соревнуются ли азербайджанские тренеры с ними на равных, побеждают ли их. Если мы сами будем говорить об этом, получится, что хвалим себя. Но оценка со стороны очень ценна".

Он также добавил: "В финале, вероятно, встретятся азербайджанские тренеры. Есть Зия Раджабов (главный тренер "Турана" – авт.), Эмин Абилов (главный тренер "Национальной академии авиации" – авт.)".

Напоследок специалист поделился своим мнением относительно лимита на легионеров в чемпионате. По его словам, чем больше местных игроков на площадке, тем лучше, так как в этом вопросе важную роль играет состояние национальной сборной Азербайджана.

При этом он добавил, что пока количество азербайджанских волейболисток недостаточно для сохранения высокого уровня Лиги. По его словам, постепенное снижение числа иностранных игроков и, в итоге, формат с тремя легионерами и тремя местными игроками одновременно на площадке может стать оптимальным вариантом.