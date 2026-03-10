11 Марта 2026
Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Хиласедиджи" обыграл "Орду", "Муров Аз Терминал" уступил "Нефтчи"

Волейбол
Новости
10 Марта 2026 22:54
Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Хиласедиджи" обыграл "Орду", "Муров Аз Терминал" уступил "Нефтчи"

Состоялись матчи 17-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке, прошедшем в спортивном зале МЧС, "Хиласедиджи" нанес поражение "Орду" со счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).

В другой встрече, также состоявшейся в спортзале МЧС, "Муров Аз Терминал" в напряженной борьбе уступил "Нефтчи" — 2:3 (23:25, 25:22, 25:18, 23:25, 11:15).

В свою очередь, "Гянджляр" проиграл "Азеррейлу" со счетом 0:3 (16:25, 17:25, 21:25). Этот матч принимал Абшеронский олимпийский спортивный комплекс.

İdman.Biz

