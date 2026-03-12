12 Марта 2026
RU

Определены даты плей-офф Высшей лиги по волейболу - ФОТО

Волейбол
Новости
12 Марта 2026 16:37
11
Определены даты плей-офф Высшей лиги по волейболу

Объявлены сроки проведения плей-офф в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz, вопрос обсуждался на встрече с менеджерами клубов, выступающих в чемпионате, которая прошла в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Во встрече приняли участие директор спортивного отдела Федерации волейбола Азербайджана Шир-Аслан Керимов и менеджер федерации Елена Пархоменко. Участникам представили информацию о календаре плей-офф, тренировочных программах команд и организационных вопросах.

Отмечается, что женские команды начнут выступление в плей-офф 27 марта, а мужские - 6 апреля. Матчи за бронзовые медали и финальные встречи запланированы на 18-19 апреля.

Согласно регламенту, четвертьфинальные и полуфинальные серии будут состоять из двух матчей (дома и в гостях). Если по итогам этих игр количество побед окажется равным, победитель определится в "золотом сете". Матчи за бронзовые и золотые медали пройдут в формате одной встречи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Высшая лига по волейболу: "Абшерон" и "Азеррейл" завершат 17-й тур
14:04
Волейбол

Высшая лига по волейболу: "Абшерон" и "Азеррейл" завершат 17-й тур

Стартовый свисток первого матча прозвучит в 16:00, второй игры - в 18:00
Высшая лига Азербайджана: DH Volley и "авиаторы" одержали победу
11 Марта 19:36
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: DH Volley и "авиаторы" одержали победу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня состоялись два матча женского чемпионата по волейболу

Фарид Джалалов: "В финале, вероятно, встретятся два азербайджанских тренера" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11 Марта 14:41
Волейбол

Фарид Джалалов: "В финале, вероятно, встретятся два азербайджанских тренера" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

İdman.Biz поговорил с главным тренером женской волейбольной команды DH Volley
Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Хиласедиджи" обыграл "Орду", "Муров Аз Терминал" уступил "Нефтчи"
10 Марта 22:54
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Хиласедиджи" обыграл "Орду", "Муров Аз Терминал" уступил "Нефтчи"

Состоялись матчи 17-го тура

Инструктор ФИВБ из Турции проведет семинар для тренеров в Баку
10 Марта 15:13
Волейбол

Инструктор ФИВБ из Турции проведет семинар для тренеров в Баку

Участие смогут принять специалисты, которые прошли курс первого уровня не менее двух лет назад
Зохраб Гезалбейли назначен супервайзером матча Кубка CEV
10 Марта 12:18
Волейбол

Зохраб Гезалбейли назначен супервайзером матча Кубка CEV

Представитель ФВА будет работать на полуфинале "Галатасарай" - "Волунтари"

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала