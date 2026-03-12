Определены даты плей-офф Высшей лиги по волейболу - ФОТО

Объявлены сроки проведения плей-офф в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz, вопрос обсуждался на встрече с менеджерами клубов, выступающих в чемпионате, которая прошла в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Во встрече приняли участие директор спортивного отдела Федерации волейбола Азербайджана Шир-Аслан Керимов и менеджер федерации Елена Пархоменко. Участникам представили информацию о календаре плей-офф, тренировочных программах команд и организационных вопросах.

Отмечается, что женские команды начнут выступление в плей-офф 27 марта, а мужские - 6 апреля. Матчи за бронзовые медали и финальные встречи запланированы на 18-19 апреля.

Согласно регламенту, четвертьфинальные и полуфинальные серии будут состоять из двух матчей (дома и в гостях). Если по итогам этих игр количество побед окажется равным, победитель определится в "золотом сете". Матчи за бронзовые и золотые медали пройдут в формате одной встречи.