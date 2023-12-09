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Капитана нашей команды снова поместили в реанимацию и прооперировали

Волейбол
Новости
9 Декабря 2023 11:48
Капитана нашей команды снова поместили в реанимацию и прооперировали

Есть новости о состоянии здоровья Турала Гасанлы, волейболиста сборной Азербайджана и клуба «Хары Бюльбюль Шуша».

Как сообщил İdman.biz главный тренер команды Зия Раджабов, игрока снова поместили в реанимацию.

По его словам, капитан сборной был доставлен в больницу из-за внезапного кровотечения: "Остановить кровотечение было сложно. По этой причине возникла острая потребность в крови, и мы обратились за ней. В полночь его снова прооперировали. В настоящее время его состояние стабильное».

Отметим, что 33-летний волейболист был доставлен в Баку в крайне критическом состоянии после матча с "Панатинаикосом" в рамках "Кубка вызова" 30 ноября ю Он был доставлен прямо из аэропорта в больницу. Гасанлы был прооперирован из-за внутреннего кровотечения и разрыва кишечника.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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