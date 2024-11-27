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Превращение Певцова: из олимпийцев в Ironman

Триатлон
Аналитика
27 Ноября 2024 16:03
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Превращение Певцова: из олимпийцев в Ironman

Триатлет Ростислав Певцов в этом году завершил свою олимпийскую главу. В третий раз выступив на Летних Играх, спортсмен поставил перед собой новые цели и практически сразу же приступил к их реализации. Речь о выступлениях на длинные дистанциях.

Как передает İdman.biz, еще в бытность выступления в олимпийском триатлоне Певцов пробовал себя на соревнованиях на «железные дистанции». Четыре года назад он занял первое место на «Triatman Iron» в Киеве, отпраздновав дебютную победу на подобных турнирах. Но если раньше все было подчинено преимущественно подготовке к Летним Играм, то после Парижа Ростислав решил принять новый вызов.
И на своем первом официальном «Ironman 70.3» Эмилии-Романье (Италия) спортсмен пришел к финишу вторым, завоевав путевку на чемпионат мира на железной дистанции. «После неудачного выступления на Кубке мира в Валенсии, этот подиум несет для меня двойную ценность. Моей главной целью было получить слот на мундиаль в следующем году, и я рад, что смог сделать это с первой попытки», - подчеркнул Певцов.

Участник трех Олимпиад также отметил причины, побудившие его выступить в Ironman. «Мне было действительно интересно узнать, на что я способен на этой новой для себя дистанции. И я горжусь тем, что у меня что-то получилось. Теперь есть цель и мотивация на следующий год», - подчеркнул Ростислав.

Впрочем, нельзя сказать о том, что олимпийский триатлон для него остался в прошлом. Неделей назад спортсмен завоевал бронзу на турнире «Laguna Phuket Triathlon», взойдя на подиум вместе с двукратным призером Олимпиады Хайденом Уальдом и другим представителем Новой Зеландии, бронзовым медалистом чемпионата мира Тайлером Ридом.

«Я в восторге от того, что разделил пьедестал с легендами триатлона. Для меня было честью принять участие в этой гонке, насладиться невероятными видами Пхукета. Этот турнир определенно в моем списке на следующий год», - добавил трехкратный участник Олимпиады.

У Ростислава набралась солидная статистика выступлений в олимпийском триатлоне. Согласно данным Международного Союза, спортсмен участвовал в 154 соревнованиях. Он 32 раза поднимался на подиум и имеет в активе 11 побед. В последний раз Певцов завоевал пьедестал в прошлом году, когда выиграл бронзовую награду на Кубке мира в Ченгду (Китай).

А слова Певцова, сказанные через несколько дней после Летних Игр в Париже, теперь приобретают интересное значение. «Я не думаю, что Олимпиада - моя конечная остановка, думаю, что у меня еще есть немного сил удивить самого себя», - признался триатлет.

И он действительно продолжает удивлять. И возможно, в следующем году Певцов покорит новые «железные дистанции».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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