Ксения Левковская: "Безмерно благодарна Азербайджану" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ - ФОТО

Ксения Левковская совмещает карьеру активной спортсменки и тренера. В свое время триатлетка на протяжении восьми лет выступала за сборную Азербайджана, отличившись на Кубках Европы и борясь за олимпийскую лицензию.

Сегодня на некоторых соревнованиях она выступает со своим супругом – трехкратным участником Олимпиады, представлявшим Азербайджан на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также завоевавшим для нашей страны бронзовую медаль на Евроиграх в Баку Ростиславом Певцовым.

В беседе с İdman.Biz К.Левковская поделилась впечатлениями от турнира Ironman в австралийском Басселтоне, где побывала вместе с Певцовым. "Австралия — какое путешествие! Я невероятно горжусь своим мужем Ростиславом. После очень серьезной травмы, полученной в августе, и долгого, трудного восстановления, он завершил свой первый полный Ironman. Это был эмоционально и психологически сложный путь, особенно после разочаровывающей гонки в испанской Марбелье, где последствия травмы и недостаточной подготовки все еще ощущались. Я никогда не сомневалась, что Ростислав финиширует в Ironman. Но, честно говоря, мы не ожидали такого впечатляющего результата — 7:49 в Басселтоне. Поистине он показал достойное время", - рассказала Левковская.

Ксения призналась, что внимательно следила за гонкой, собственное желание участвовать в Ironman только усилилось. "Может быть, в следующем году. Может быть, даже здесь, в Басселтоне. После турнира у нас было несколько дней, чтобы исследовать некоторые знаковые природные места Западной Австралии. И эта сельская местность меня совершенно поразила — ее пустынность, дикая природа повсюду, невероятная чистота и первозданная, нетронутая природа. Так непохожа на большие города, в которых я бывала раньше. Это невероятная страна — полная контрастных пейзажей, удивительных людей, великолепной еды и безграничных просторов для приключений и исследований. Мы уехали с большой мечтой — однажды вернуться, арендовать кемпер и как следует попутешествовать по Австралии. Я искренне надеюсь, что это произойдет", - добавила триатлетка.

Левковская рассказала, что с благодарностью вспоминает период выступлений за Азербайджан. "8 лет я представляла Азербайджан на мировой спортивной арене. В 2021 году огромный этап моей спортивной карьеры подошел к концу. Позади были более 100 соревнований, десятки тысяч километров бегом, вплавь и на велосипеде. Это было прекрасное время, и я безмерно благодарна стране и людям за доверие и поддержку", - отметила украинская спортсменка.

Она продолжает выступать и в олимпийском триатлоне. В конце прошлого года выступила на турнире в Таиланде - Triathlon Laguna Phuket. "Это поистине уникальная и захватывающая гонка. Вы начинаете с заплыва на 1300 м в море, затем еще на 500 м в пресноводной лагуне — и здесь вы сразу почувствуете, насколько легче плавать в соленой воде. После этого следует динамичная и увлекательная велосипедная трасса: через город, за город, один большой 50-километровый круг с серией подъемов в конце, достигающих 25% уклона — знаменитая "изюминка", которая делает эту гонку особенно интересной. А затем 12 км бега по красивым полям для гольфа, что делает бег еще приятнее. Все это происходит в невероятно теплой, дружелюбной и гостеприимной атмосфере.

Что касается моего результата… Да, на этот раз я не поднялась на подиум. Но гонка все равно прошла очень хорошо: я улучшила свое время на 4 минуты, и я искренне этому рада и горжусь. Потому что это доказательство для меня самой, что можно хорошо выступать, даже когда у тебя едва хватает времени на тренировки. Ключ к успеху – сохранять концентрацию, разумно распределять силы и максимально эффективно использовать каждый тренировочный час", - рассказала Левковская.

Спортсменка добавила, что продолжает подготовку, а также активно занимается тренерской деятельностью. На май намечено проведение большого лагеря по триатлону в испанской Лансероте.