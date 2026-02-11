Сборная Азербайджана отправилась на Кубок Африки

Сборная Азербайджана по триатлону примет участие в Кубке Африки, который пройдет 13-14 февраля в египетском городе Эль-Галала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию триатлона Азербайджана, команда уже отправилась к месту проведения соревнований.

В рамках турнира азербайджанские спортсмены выступят не только в триатлоне, но также в дисциплинах дуатлон и акватлон.

Соревнование рассматривается как возможность для набора рейтинговых очков, получения международного опыта и оценки уровня физической готовности спортсменов на старте сезона.

Отметим, что Кубки Африки по триатлону входят в международный календарь World Triathlon и носят открытый статус. В таких соревнованиях могут участвовать спортсмены из разных стран независимо от континентальной принадлежности, набирая рейтинговые очки и получая международную практику.