Смерть на первом этапе Ironman в Техасе: Тело спортсменки нашли на глубине трех метров

Бразильская спортсменка Мара Флавия Араужо утонула во время первого этапа дистанции Ironman, проходившего в Техасе (США). Трагедия произошла в озере Вудлендс в утренние часы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на организаторов соревнований, информация о пропаже 38-летней участницы поступила около 7:30 по местному времени. Спасательная группа, находившаяся в зоне проведения гонки, получила сигнал о поиске пловчихи в районе одного из буев. Водолазы обнаружили тело спортсменки на глубине около трех метров и доставили его на берег в 9:37.

Отметим, что Мара Флавия Араужо начала профессионально заниматься триатлоном в 2019 году. В ее активе две победы на GP Brasil и бронзовая медаль соревнований Triatlo Brasilia 2022 года. Спортсменка также дважды проходила квалификацию на чемпионат мира Ironman 70.3.