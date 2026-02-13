Ожидания от Ironman 70.3 в Баку: что известно на этот момент - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В этом году из соревнований по нетрадиционным видам спорта для Азербайджана можно выделить один из самых масштабных стартов по триатлону. Речь идет о турнире Ironman 70.3, который состоится 5 сентября в Баку. И хотя до него еще больше шести месяцев, о старте уже накопилась информация, которой можно поделиться.

Как сообщает İdman.Biz, Ironman 70.3 – это гонка на половинке железной дистанции, равная эквиваленту в 113 км. Это будет первый в истории подобный старт не только на Кавказе, но и в странах постсоветского пространства, привлекающий спортсменов со всего мира. Гонка включит в себя 1,9 км плавания, велосегмент на 90 км и бег, протяженностью 21.1 км.

Помимо главного старта, организаторы также планируют провести несколько параллельных мероприятий. Среди них детские соревнования Ironkids, развлекательная программа, а также зона выставки Ironman Expo. Устроители рассчитывают совместить спортивную составляющую с культурным и туристическим значением посещения нашей столицы.

Если говорить о маршруте гонки, то участники проведут этап плавания в Бакинской бухте, что обеспечит спокойные водные условия для триатлетов. Велогонка пройдет как через город, так и пригород, с различными участками для ускорения и умеренными подъемами. А заключительная, беговую часть Ironman 70.3, состоится на набережной с минимальным набором высоты, что сделает дистанцию относительно быстрой.

Регистрация на Ironman 70.3 Baku уже открыта и все желающие могут подать свои заявки. Причем, участникам должно быть как минимум 18 лет на момент гонки. Ironman 70.3 обещает стать не только спортивным событием, но и впечатляющим культурным мероприятием, которое объединяет участников со всего мира.

Главное ожидание от Ironman 70.3 - выход триатлона в Азербайджане и на Кавказе на качественно новый уровень. Проведение гонки под брендом Ironman означает высокий стандарт организации, безопасности и спортивной инфраструктуры. Это возможность для местных спортсменов выступить на мировой арене, не покидая страну, а для иностранных участников — открыть для себя новый спортивный регион.

Руководство бренда Ironman отмечает, что включение в международный календарь Баку - это важный шаг к расширению популярности серии в новых регионах, особенно на постсоветском пространстве и в Евразии. Такое решение связано с тем, что Баку уже зарекомендовал себя как крупная международная спортивная арена благодаря проведению гонок Формулы-1 и других крупных мероприятий. А также обладает удобными транспортными и климатическими условиями для гонки в сентябре.