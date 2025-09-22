Алькарас одержал разгромную победу на Кубке Лейвера

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл 21-й номер рейтинга 27-летнего спортсмена из Аргентины Франсиско Серундоло в матче Кубка Лейвера со счетом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Испанский спортсмен в этой встрече не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. На счету аргентинца одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из трех возможных.

Счет стал 12:9 в пользу команды мира.

Далее на Кубке Лейвера сыграют немецкий теннисист Александр Зверев и американец Тейлор Фриц.

