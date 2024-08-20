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Синнер стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет

Теннис
Новости
20 Августа 2024 10:06
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Синнер стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет

Итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», он выиграл турнир в возрасте 23 лет.

Цинциннати (м). Финал

20 августа 2024, вторник. 02:10

Янник Синнер (1, Италия) - Фрэнсис Тиафо (20, США) - 2:0 (7:6 (7:4), 6:2)

Ранее самым молодым теннисистом, который стал чемпионом турнира в Цинциннати, был британец Энди Маррей. В 2008 году Маррею был 21 год.

Синнер в финальном матче турнира в Цинциннати 2024 года обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составлял $ 6,7 млн. За победу в финале Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Тиафо, в свою очередь, за участие в финале получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.

İdman.biz

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