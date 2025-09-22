Мамед Абдуллаев: "Не делаю прогнозов и не хочу оправдываться" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

24 Сентября 2025
Тхэквондо
Интервью
22 Сентября 2025 16:16
Как уже сообщал Idman.biz, сборная Азербайджана по таэквондо успешно выступила на Открытом чемпионате Польши, завоевав одну золотую и две бронзовые медали.

İdman.biz связался с главным тренером команды Мамедом Абдуллаевым и задал ему несколько вопросов.

Миная Акперова победила уже на втором подряд турнире. Значит ли это, что в женском таэквондо у нас появился новый лидер?

Я бы не сказал, что она новая. Минае 24 года, она давно в сборной и всегда показывала весьма неплохие результаты. Может, она и была в тени Патимат Абакаровой и Фариды Азизовой, но у неё также немало достижений. Миная — бронзовая призерка чемпионата Европы и серебряный призер последних Исламских игр.

Кстати, а как насчет выступлений на предстоящих в ноябре этого года очередных Исламских играх, что пройдут в Саудовской Аравии? Что мы можем ожидать от команды?

Давайте не будем заходить так далеко. Мы сейчас полностью сосредоточены на подготовке к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Китае.

Насколько команда готова к этим соревнованиям? Что можно ожидать от сборной, особенно учитывая то обстоятельство, что на последнем чемпионате мира в Баку мы потерпели настоящее фиаско, не сумев завоевать ни одной медали?

Я никогда не делаю прогнозов и не хочу оправдываться. Но не могу не сказать, что лидер мужской команды, серебряный призер Олимпийских игр Гашим Магомедов, только-только восстанавливается, вылечивается от тяжелых травм. Шансы на медали есть как у наших девушек, так и у мужчин, но повторюсь: делать прогнозы не в моих правилах.

Учитывая то обстоятельство, что в последний раз у нас золотую медаль чемпиона мира завоевал Милад Харчегани в 2019-м году и что в Баку в 2023-м мы вообще остались без медали, может, стоит всё-таки обозначить цели?

Цель одна — выступить как можно лучше. Мы, конечно же, сделаем всё возможное, чтобы успешно выступить на чемпионате мира и завоевать медали.

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz

