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На днях определятся первые обладатели олимпийских лицензий в тхэквондо

Тхэквондо
Новости
30 Ноября 2023 17:24
На днях определятся первые обладатели олимпийских лицензий в тхэквондо

Сборная Азербайджана по тхэквондо будет решать задачу по завоеванию олимпийских лицензий на европейском отборочном турнире, который состоится в будущем году.

Как сообщает İdman.biz, в нынешнем сезоне первые обладатели вакансий определятся после результатов финального турнира Гран-При в Манчестере (2-3 декабря) в соотвествии с мировым рейтингом. Первая пятерка тхэквондистов в каждой олимпийской категории получит билеты в Париж. Но так как азербайджанские спортсмены не находятся на ведущих ролях в классификации, то основной упор будет сделан задачу на квалификационный турнире. Финалисты в каждой категории завоюют лицензии.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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