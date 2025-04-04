Определились лучшие молодые тхэквондисты Азербайджана - ФОТО

В Азербайджане завершился чемпионат страны по тхэквондо среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 21 года (U-21).

Как сообщает İdman.biz, стали известны победители еще в 9 весовых категориях.

Второй день соревнований прошел среди мужчин в категориях 54 кг, 74 кг, 80 кг, +87 кг, а среди женщин в категориях 53 кг, 57 кг, 62 кг, 67 кг, +73 кг.

В целом на чемпионате Азербайджана определены победители и призеры в 16 весовых категориях.

Стоит отметить, что в чемпионате приняли участие 165 тхэквондистов (107 мужчин и 58 женщин), которые боролись за титулы чемпиона.

Победителями в мужском зачете стали: Тамерлан Якубов (54 кг DİN), Фуад Магерамлы (58 кг, Təhsil), Малик Аббасов (63 кг, DGK ), Васиф Салимов (68 кг, Əli-Mehdi), Эльджан Алиев (74 кг RUGİM), Рза Асадлы (80 кг, “Asiman”), Алахверди Мамедов (87 кг, “Atlet”), Гамза Мамедов (+87, “Fərasət” ).

А в женском чемпионате лучшими стали: Салима Гулиева (46 кг, “Alpman”), Самаррух Османова ( 49 кг, FHN), Марьям Мамедова (53 кг DGK), Нигяр Абдуллаева (53 кг, “Qrandmaster), Наргиз Кязымова (62, Гейчай), Земфира Асланова (67 кг, “Alpman”), Миная Гасанлы (73кг, Гейчай), Аян Агаева (+73 кг “Asiman”).

İdman.biz