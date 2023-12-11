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Онур Гулузаде вошел в число европейских талантов

Настольный теннис
Новости
11 Декабря 2023 12:53
Онур Гулузаде вошел в число европейских талантов

Игрок сборной Азербайджана по настольному теннису Онур Гулузаде принимает участие в очередном международном сборе.

İdman.biz сообщает, что победитель нескольких турниров готовится вместе со сверстниками из других стран континента в заключительном сборе года, который проходит в Хавирове (Чехия).

Подготовкой будет руководить главный тренер Михаил Тимофеев.

Отметим, что лагерь развития Eurotalents, который завершится 17 декабря, был организован для самых талантливых игроков континента в настольный теннис в возрасте до 13 лет.

İdman.biz

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