Завершились командные соревнования первенства Азербайджана - ФОТО

Завершились командные соревнования на первенстве Азербайджана по настольному теннису.
Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проходивших в спорткомплексе «Шуа», приняли участие спортсмены 2006-2009, 2010 года рождения и моложе.
По итогам напряженной и захватывающей борьбы команда "Сумгайыт-1" заняла первое место среди девушек до 19 лет. На втором месте "Баку-1", на третьем – "Шабран" и "Сумгайыт-2".
Команда "Баку-1" завоевала главную награду в соревнованиях юношей до 19 лет. Второе место заняла команда "Сумгайыт", третье - "Шабран" и "Баку-2".
Соревнования девушек в возрастной категории до 15 лет завершились победой команды "Сумгайыт-1". На втором месте "Баку-1", на третьем - "Сумгайыт-2" и "Сумгайыт-3".
Победу в соревнованиях юношей до 15 лет одержали спортсмены Шабрана. Второе место заняла команда "Баку-1", третье - команды "Сумгайыт-1" и "Сумгайыт-2".
İdman.biz