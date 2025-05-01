1 Мая 2025
RU

Завершились командные соревнования первенства Азербайджана - ФОТО

Настольный теннис
Новости
1 Мая 2025 13:08
14
Завершились командные соревнования первенства Азербайджана - ФОТО

Завершились командные соревнования на первенстве Азербайджана по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проходивших в спорткомплексе «Шуа», приняли участие спортсмены 2006-2009, 2010 года рождения и моложе.

По итогам напряженной и захватывающей борьбы команда "Сумгайыт-1" заняла первое место среди девушек до 19 лет. На втором месте "Баку-1", на третьем – "Шабран" и "Сумгайыт-2".

Команда "Баку-1" завоевала главную награду в соревнованиях юношей до 19 лет. Второе место заняла команда "Сумгайыт", третье - "Шабран" и "Баку-2".

Соревнования девушек в возрастной категории до 15 лет завершились победой команды "Сумгайыт-1". На втором месте "Баку-1", на третьем - "Сумгайыт-2" и "Сумгайыт-3".

Победу в соревнованиях юношей до 15 лет одержали спортсмены Шабрана. Второе место заняла команда "Баку-1", третье - команды "Сумгайыт-1" и "Сумгайыт-2".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Состоится первенство Азербайджана по настольному теннису
29 Апреля 17:22
Настольный теннис

Состоится первенство Азербайджана по настольному теннису

В соревнованиях примут участие спортсмены в возрастных группах до 19 и до 15 лет
Определился победитель Командной лиги
22 Апреля 10:40
Настольный теннис

Определился победитель Командной лиги

Чтобы сохранить традицию турнира, команде-победителю был вручен временный символический трофей
Азербайджанские теннисисты отправились в Сараево
21 Апреля 12:30
Настольный теннис

Азербайджанские теннисисты отправились в Сараево

Турнир, который стартует 22 апреля, завершится 25-го
Стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов
19 Апреля 14:28
Настольный теннис

Стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов

В этом году в чемпионате принимают участие около 60 человек
Игроки в настольный теннис отправились в Сербию
4 Апреля 18:20
Настольный теннис

Игроки в настольный теннис отправились в Сербию

Седьмого апреля они начнут бороться в личных и командных соревнованиях
Наши теннисисты принимают участие в международных соревнованиях
10 Марта 16:25
Настольный теннис

Наши теннисисты принимают участие в международных соревнованиях

Турнир "WTT Youth Contender" стартовал одновременно в Берлине (Германия) и Гавиржове (Чехия)

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"
30 Апреля 09:57
Мировой футбол

И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Развязка будет в Париже
Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу
30 Апреля 09:00
Мировой футбол

Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовцы готовы заплатить за футболиста € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии