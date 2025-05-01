Завершились командные соревнования первенства Азербайджана - ФОТО

Завершились командные соревнования на первенстве Азербайджана по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проходивших в спорткомплексе «Шуа», приняли участие спортсмены 2006-2009, 2010 года рождения и моложе.

По итогам напряженной и захватывающей борьбы команда "Сумгайыт-1" заняла первое место среди девушек до 19 лет. На втором месте "Баку-1", на третьем – "Шабран" и "Сумгайыт-2".

Команда "Баку-1" завоевала главную награду в соревнованиях юношей до 19 лет. Второе место заняла команда "Сумгайыт", третье - "Шабран" и "Баку-2".

Соревнования девушек в возрастной категории до 15 лет завершились победой команды "Сумгайыт-1". На втором месте "Баку-1", на третьем - "Сумгайыт-2" и "Сумгайыт-3".

Победу в соревнованиях юношей до 15 лет одержали спортсмены Шабрана. Второе место заняла команда "Баку-1", третье - команды "Сумгайыт-1" и "Сумгайыт-2".

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