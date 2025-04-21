21 Апреля 2025
RU

Азербайджанские теннисисты отправились в Сараево

Настольный теннис
Новости
21 Апреля 2025 12:30
3
Азербайджанские теннисисты отправились в Сараево

Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире «WTT Youth Contender», который пройдет в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Как сообщает İdman.biz, в этом соревновании свое мастерство покажут шесть членов национальной сборной.

Под руководством тренеров Эльнура Хидаятзаде и Рамиля Джафарова за победу будут бороться Рустам Гаджилы, Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде, Айлин Аскерова, Марзия Нурматова и Ягмур Мамедли. Команда отправилась в Сараево.

Турнир, который стартует 22 апреля, завершится 25-го.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов
19 Апреля 14:28
Настольный теннис

Стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов

В этом году в чемпионате принимают участие около 60 человек
Игроки в настольный теннис отправились в Сербию
4 Апреля 18:20
Настольный теннис

Игроки в настольный теннис отправились в Сербию

Седьмого апреля они начнут бороться в личных и командных соревнованиях
Наши теннисисты принимают участие в международных соревнованиях
10 Марта 16:25
Настольный теннис

Наши теннисисты принимают участие в международных соревнованиях

Турнир "WTT Youth Contender" стартовал одновременно в Берлине (Германия) и Гавиржове (Чехия)
Определились победители республиканского турнира
8 Марта 20:16
Настольный теннис

Определились победители республиканского турнира

В соревнованиях помимо местных спортсменов приняли участие около 80 игроков в настольный теннис из Баку, Шеки, Сальяна, Ширвана и Шабрана
Определились победители соревнований по настольному теннису среди студентов - ФОТО
7 Марта 23:31
Настольный теннис

Определились победители соревнований по настольному теннису среди студентов - ФОТО

Соревнования прошли в спорткомплексе "Шуа" и были организованы совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией настольного тенниса
Стартовали соревнования по настольному теннису среди студентов - ФОТО
6 Марта 17:33
Настольный теннис

Стартовали соревнования по настольному теннису среди студентов - ФОТО

В соревнованиях принимают участие 12 юношеских и семь женских команд

Самое читаемое

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды
18 Апреля 14:16
Мировой футбол

В финале ЛЧ крайне вероятна битва за требл! Такое случалось лишь трижды

Всё зависит от ПСЖ
"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию
18 Апреля 15:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Зиря" опустились в рейтинге, "Нефтчи" сохранил позицию

В таблицу вошли 400 лучших клубов континента
Николова вышла в лидеры после первого дня Кубке мира в Баку - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ФОТО
18 Апреля 20:00
Гимнастика

Николова вышла в лидеры после первого дня Кубке мира в Баку - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ФОТО

Гимнастки пока соревнуются в многоборье
Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победнй гол
20 Апреля 15:50
Мировой футбол

Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победнй гол

Судья Марио Мелеро Лопес не увидел фола на Ольмо, но VAR настоял на пересмотре момента.