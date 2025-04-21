Азербайджанские теннисисты отправились в Сараево

Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире «WTT Youth Contender», который пройдет в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Как сообщает İdman.biz, в этом соревновании свое мастерство покажут шесть членов национальной сборной.

Под руководством тренеров Эльнура Хидаятзаде и Рамиля Джафарова за победу будут бороться Рустам Гаджилы, Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде, Айлин Аскерова, Марзия Нурматова и Ягмур Мамедли. Команда отправилась в Сараево.

Турнир, который стартует 22 апреля, завершится 25-го.

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