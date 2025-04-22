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Определился победитель Командной лиги

Настольный теннис
Новости
22 Апреля 2025 10:40
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Определился победитель Командной лиги

Завершилась Командная лига по настольному теннису среди ветеранов и любителей.

Как сообщает İdman.biz, соревнования, в которых приняли участие 11 команд и которые длились четыре месяца, завершились победой команды VITTA (Вагиф Фатехи (к), Яшар Мовланов, Марина Куваева, Аскергулу Гейдарли, Расим Ахундов), набравшей 26 очков.

Второе место завоевал «Тахсил» (Нурлан Пашаев (к), Гадир Мамедов, Азим Поладханов, Рахиб Сафаралиев, Гамбар Мамедов), набравший 23 балла. «Эверест» (Забит Багиров (к), Али Гейдарлы, Акиф Зейналов, Татьяна Алиулина) с 21 очком занял третье место.

На церемонии награждения, организованной в рамках чемпионата страны среди ветеранов спорта, членам отличившихся команд были вручены дипломы и денежные премии. Чтобы сохранить традицию турнира, команде-победителю был вручен временный символический трофей.

İdman.biz

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