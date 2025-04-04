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Игроки в настольный теннис отправились в Сербию

Настольный теннис
Новости
4 Апреля 2025 18:20
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Игроки в настольный теннис отправились в Сербию

Настольные теннисисты представят нашу страну на соревнованиях Гимназиады, которые пройдут в сербском Златиборе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня команда отправилась в Сербию.

В престижном соревновании под руководством тренеров Рамиля Джафарова и Сабины Азизли свое мастерство продемонстрируют Онур Гулузаде, Угур Назарли, Тунар Багиров, Шакир Гадиров, Бану Байталлы, Ягмур Мамедли, Хадиджа Эйлазова и Мелек Ахмедзаде.

Судить игры в Гимназии будет международный судья Заур Микаилов. Седьмого апреля игроки в настольный теннис начнут бороться в личных и командных соревнованиях.

Отметим, что Гимназиада завершится 14 апреля.

İdman.biz

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