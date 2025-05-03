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Завершилось первенство Азербайджана по настольному теннису

Настольный теннис
Новости
3 Мая 2025 17:09
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Завершилось первенство Азербайджана по настольному теннису

В спорткомплексе «Шуа» прошло первенство Азербайджана по настольному теннису среди возрастных групп до 19 и 15 лет.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, стартовавших 30 апреля, определились победители в командном, парном, смешанном и личном зачетах.

Командный турнир среди девушек до 19 лет завершился победой команды «Сумгайыт-1». В соревнованиях среди юношей главный приз получила команда «Баку-1».

В возрастной группе до 15 лет соревнования среди девушек завершились победой «Сумгайыт-1», среди юношей - «Шабрана».

Марзия Нурматова и Айлин Аскерова заняли первое место в парном разряде среди девушек в возрастной группе до 19 лет.

В турнире юношей тандем Адиль Ахмедзаде - Рустам Гаджилы обошел всех своих соперников.

Адиль Ахмедзаде и Нигяр Махмудова заняли первое место в соревнованиях смешанных пар.

В индивидуальных соревнованиях на высшую ступень пьедестала почета поднялись Марзия Нурматова и Адиль Ахмедзаде.

В парном разряде до 15 лет победу одержали дуэты Ягмур Мамедли - Хадиджа Эйлазова и Онур Гулузаде - Алиакпер Мирзалиев.

В смешанном парном разряде победу одержали Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли.

Ягмур Мамедли и Онур Гулузаде также одержали победу в личных соревнованиях.

Отличившимся спортсменам были вручены дипломы и медали Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также награды Федерации настольного тенниса Азербайджана.

İdman.biz

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