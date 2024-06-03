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Спортивная афиша недели в Баку

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3 Июня 2024 17:44
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Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

İdman.biz сообщает, что 3-9 июня в столице пройдут различные спортивные соревнования.

- Рейтинговые европейские теннисные турниры, посвященные памяти Гейдара Алиева (12, 14, 16, 18 и старше 18 лет) - 15 апреля - 8 июня (Баку);
- Финал чемпионата страны по шахматам (мальчики и девочки в возрасте до 8-10-12 лет) - 1-10 июня (Баку);
- Баскетбол 3Х3 Женская Серия Азербайджан - 2-23 июня (Баку);
- Летний чемпионат страны по легкой атлетике (спортсмены 2007-2008 годов рождения) - 7-8 июня (Баку);
- Национальный чемпионат по капоэйре - 8-9 июня (Баку).

İdman.biz

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