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Чемпионат мира в Баку завершился рекордом - ФОТО

Стрельба
Новости
11 Мая 2024 20:07
Чемпионат мира в Баку завершился рекордом - ФОТО

Завершился Кубок мира по стрельбе, проходивший в Баку.

İdman.biz сообщает, что в последний день соревнований состоялись финальные поединки между мужчинами и женщинами по стрельбе с 3-х позиций на дистанции 50 метров из винтовки.

В борьбе за звание победителя женских соревнований встретились стрелки Англии и Китая. Великобританка Шона Макинтош завоевала золотую медаль, показав точность в последних выстрелах. Третье место заняла Анна Янссен (Германия).

Макинтош, второй год подряд ставшая победителем чемпионата мира в Баку, рассказала, что верила в свои силы с самого начала:

"Два дня назад я заняла четвертое место в финале. В то время мои выстрелы были не такими точными, как мне хотелось. Хотя сегодня я выиграла титул, правда в том, что мое выступление все еще не совсем то, которого я хочу. Верю, что могу добиться большего. Моим соперником в финале была китаянка. Победить их очень сложно, у них железная воля. Особенно когда разница между баллами невелика, становится немного сложнее. Веря в свои силы, я одержала победу".

Она также раскрыла секрет того, что ее волосы синие:

"Это моя "волшебная палочка". Мои волосы были такими уже 6-7 лет. Иногда мне хочется избавиться от синего цвета, но голос внутри меня призывает меня не меняться. Потому что эта прическа приносит мне успех".

Юкун Лю, имевший явное преимущество, победил в финальном соревновании среди мужчин в той же категории. Китайский спортсмен завоевал золотую медаль с результатом 468,9 балла, побив рекорд (467,3), установленный на этом чемпионате мира 9 мая.

Серебро завоевал представитель Австрии Александр Шмирль, а бронзу - чех Иржи Привратский.

İdman.biz

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