Сборная Азербайджана отправится в Мюнхен с 10 снайперами

Объявлен состав сборной Азербайджана по стрельбе на традиционный Кубок H&N 2024 года, который пройдет в немецком Мюнхене.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная примет участие в соревнованиях с 10 снайперами.

Под руководством главного тренера Ирады Ашумовой и тренера Ханум Астановой Эльвин Астанов, Узеир Тапдыглы, Расул Мамедов, Рамиз Халилов, Имран Гараев, Владислав Калмыков, Ханна Алиева, Назрин Аббаслы, Лейли Алиева и Зейнаб Султанова примут участие в стрельбе на 10 м из пневматического пистолета.

Кубок H&N 2024 пройдет 23–28 января.

İdman.biz