Федерация парусного спорта вошла в Федерацию водных видов спорта - ФОТО

Федерация парусного спорта Азербайджана присоединилась к Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, решение о слиянии было принято на общем собрании Азербайджанской федерации парусного спорта и должно способствовать более эффективному развитию этих дисциплин в стране.

Мероприятие, прошедшее в административном здании министерства, началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. На собрании выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, который поприветствовал участников и высоко оценил деятельность федерации в последние годы.

Министр выразил особую благодарность президенту Азербайджанской федерации парусного спорта Гудрату Гурбанову за его вклад в развитие федерации и эффективную работу.

Затем с выступлением обратился президент Азербайджанской федерации парусного спорта Гудрат Гурбанов, после чего был заслушан отчет о деятельности организации.

На заседании было вынесено на обсуждение и путем голосования одобрено решение о присоединении общественной федерации парусного спорта к федерации водных видов спорта.

Подобная оптимизация структуры спортивных федераций направлена на повышение эффективности управления, рациональное использование ресурсов и создание лучших условий для развития водных видов спорта в Азербайджане.