В Англии регбиста выгнали из клуба за отказ пожать руку водителю автобуса

Регбийный клуб "Солфорд" расстался с одним из игроков из-за нарушения внутренних ценностей команды. Как рассказал генеральный директор клуба Райан Брайерли, спортсмен был отчислен после того, как отказался пожать руку водителю командного автобуса.

По словам руководителя, инцидент произошел после приезда команды на матч Чемпионшипа. Игрок не поприветствовал водителя, и в клубе сочли такое поведение неприемлемым, сообщает İdman.Biz.

"Мы отпустили игрока, потому что он не пожал руку водителю автобуса. Все просто.

Оглядываясь назад, могли бы мы сейчас использовать такого игрока? Наверное. Но для любой команды сначала важны хорошие люди. Мы отказывались от регбистов сильнее тех, кто сейчас есть у нас, потому что выбирали правильных людей. Это факт. Я не готов идти на компромисс в этом вопросе. Хорошие игроки помогут выиграть один трофей, а хорошая культура — десять", — заявил Брайерли.

Имя игрока, с которым расторгли контракт, в клубе не раскрыли.