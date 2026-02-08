9 Февраля 2026
Завершился международный семинар для тренеров по регби

8 Февраля 2026 23:30
Завершился международный семинар для тренеров по регби

Завершился международный семинар для тренеров по регби, организованный под эгидой World Rugby при поддержке школы Dünya университета "Хазар" и Федерации регби Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день семинара был проведен международный тренинг первого уровня по регби-15, а во второй день тренеры приняли участие в тренинге по физической подготовке детей.

Семинар прошел под руководством опытного инструктора Академии регби Грузии Георгия Маисашвили.

Федерация регби Азербайджана планирует провести в 2026 году еще один семинар по подготовке тренеров и судей.

İdman.Biz
