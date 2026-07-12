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Определился победитель Sea Breeze Rugby Cup по пляжному регби - ФОТО

Регби
Новости
12 Июля 2026 14:30
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Определился победитель Sea Breeze Rugby Cup по пляжному регби

На территории Sea Breeze Resort состоялся турнир по пляжному регби Sea Breeze Rugby Cup.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие команды Dunya Warriors, Baku Tigers, Sumqayıt Qasırğası и Шамахинского олимпийского центра. Матчи проводились среди игроков в возрастной категории до 14 лет.

Победителем турнира стал клуб Dunya Warriors, показавший максимальный результат. На групповом этапе команда одержала три победы и напрямую вышла в финал соревнований.

В решающем матче Dunya Warriors встретились со своими принципиальными соперниками из Sumqayıt Qasırğası. Напряженная встреча завершилась победой Dunya Warriors со счетом 3:2, благодаря чему команда завоевала главный трофей турнира.

Этот успех стал для Dunya Warriors уже третьим титулом в 2026 году. Ранее команда выиграла Кубок Шамахинского олимпийского центра по регби-7, а также стала победителем юношеского первенства Азербайджана по регби-15.

Серебряные медали Sea Breeze Rugby Cup завоевали игроки Sumqayıt Qasırğası. Бронзовыми призерами турнира стали представители Baku Tigers.

İdman.Biz
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