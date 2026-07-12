Определился победитель Sea Breeze Rugby Cup по пляжному регби - ФОТО

На территории Sea Breeze Resort состоялся турнир по пляжному регби Sea Breeze Rugby Cup.
Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие команды Dunya Warriors, Baku Tigers, Sumqayıt Qasırğası и Шамахинского олимпийского центра. Матчи проводились среди игроков в возрастной категории до 14 лет.
Победителем турнира стал клуб Dunya Warriors, показавший максимальный результат. На групповом этапе команда одержала три победы и напрямую вышла в финал соревнований.
В решающем матче Dunya Warriors встретились со своими принципиальными соперниками из Sumqayıt Qasırğası. Напряженная встреча завершилась победой Dunya Warriors со счетом 3:2, благодаря чему команда завоевала главный трофей турнира.
Этот успех стал для Dunya Warriors уже третьим титулом в 2026 году. Ранее команда выиграла Кубок Шамахинского олимпийского центра по регби-7, а также стала победителем юношеского первенства Азербайджана по регби-15.
Серебряные медали Sea Breeze Rugby Cup завоевали игроки Sumqayıt Qasırğası. Бронзовыми призерами турнира стали представители Baku Tigers.