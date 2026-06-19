Президент Федерации: "Родителям пришлось объяснять: регби – не американский футбол" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

В сентябре количество регбийных клубов в Азербайджане планируется увеличить с четырех до шести. Это позволит проводить более крупные соревнования, в том числе чемпионат республики.
Об этом в беседе с İdman.Biz заявил президент Федерации регби Азербайджана Эльдар Керимов.
Специалист рассказал, что в стране развиваются четыре вида регби, каждый из которых имеет свой сезон:
“Сейчас у нас сезон пляжного регби. 27 июня в Sea Breeze состоится турнир по этой дисциплине. В него в основном играют легковесы, потому что на песке бегать сложно. В сентябре начнется сезон олимпийской дисциплины – регби-7 (цифра означает количество игроков в одной команде – Авт.). Из-за того что участников меньше, чем в регби-15 (регби-юнион), на поле остается много свободного пространства. Поэтому здесь чаще выступают более быстрые и ловкие игроки.
Зимой мы переходим в спортивные залы и играем в тэг-регби. Это бесконтактный регби, где для остановки соперника нужно сорвать с него специальную ленточку. Этот вид особенно полезен для новичков: они учатся взаимодействовать в команде и правильно работать с мячом. Регби-юнион мы играем весной. Здесь уже больше столкновений и захватов, поэтому в нем преимущественно выступают “тяжелые” ребята”.
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Он отметил, что наибольшие перспективы развития в Азербайджане имеют регби-7 и регби-юнион.
“У World Rugby есть требование: чтобы участвовать в соревнованиях по регби-7, которое является олимпийской дисциплиной, необходимо также развивать базовое регби-15. Поэтому наш главный приоритет – регби-юнион, но параллельно мы развитием регби-7, чтобы через несколько циклов бороться за попадание на Олимпийские игры”.
Эльдар Керимов добавил, что юношеская сборная уже получила опыт выступлений на международных турнирах и намерена продолжать выезды за рубеж.
“Нас очень поддерживает Министерство молодежи и спорта. В прошлом году мы были в Боснии и Герцеговине и заняли третье место по регби-юнион. В этом году в Чехии, к сожалению, попасть в число призеров не удалось. Но в любом случае это ценный опыт – играть с более мастеровитыми сверстниками. Надеюсь, этой осенью сможем принять участие в крупнейшем фестивале по регби-7 – Dubai Sevens”.
Президент федерации также отметил, что интерес к регби в стране растет. По его словам, удалось постепенно изменить представление об этом виде спорта как о чрезмерно травмоопасном.
“Самая большая проблема в первые годы нашей работы заключалась в том, чтобы убедить родителей: регби – это не американский футбол. Конечно, риск травм существует, как и в футболе или баскетболе. Но в регби большое внимание уделяется технике безопасности, грубые нарушения строго наказываются судьями, а детям с самого начала прививают философию игры: беречь себя и своего соперника от травм.
95% юношей, которые хотя бы раз попробовали регби, хотят продолжить. Однако родители не всегда поддерживают их из-за ложного восприятия этого спорта, сложившегося по отдельным кадрам из интернета, которые не отражают реальную картину. Но в итоге родители остаются довольны занятиями. Если полтора-два года назад регби занимались всего 15 человек, то сегодня у нас уже 60 игроков и четыре клуба”, – заключил он.
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