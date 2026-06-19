Президент Федерации: "Родителям пришлось объяснять: регби – не американский футбол" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

В сентябре количество регбийных клубов в Азербайджане планируется увеличить с четырех до шести. Это позволит проводить более крупные соревнования, в том числе чемпионат республики.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил президент Федерации регби Азербайджана Эльдар Керимов.

Специалист рассказал, что в стране развиваются четыре вида регби, каждый из которых имеет свой сезон:

“Сейчас у нас сезон пляжного регби. 27 июня в Sea Breeze состоится турнир по этой дисциплине. В него в основном играют легковесы, потому что на песке бегать сложно. В сентябре начнется сезон олимпийской дисциплины – регби-7 (цифра означает количество игроков в одной команде – Авт.). Из-за того что участников меньше, чем в регби-15 (регби-юнион), на поле остается много свободного пространства. Поэтому здесь чаще выступают более быстрые и ловкие игроки.

Зимой мы переходим в спортивные залы и играем в тэг-регби. Это бесконтактный регби, где для остановки соперника нужно сорвать с него специальную ленточку. Этот вид особенно полезен для новичков: они учатся взаимодействовать в команде и правильно работать с мячом. Регби-юнион мы играем весной. Здесь уже больше столкновений и захватов, поэтому в нем преимущественно выступают “тяжелые” ребята”.