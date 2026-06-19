19 Июня 2026
RU

Президент Федерации: "Родителям пришлось объяснять: регби – не американский футбол" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Регби
Новости
19 Июня 2026 15:57
7
Президент Федерации: "Родителям пришлось объяснять: регби – не американский футбол" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

В сентябре количество регбийных клубов в Азербайджане планируется увеличить с четырех до шести. Это позволит проводить более крупные соревнования, в том числе чемпионат республики.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил президент Федерации регби Азербайджана Эльдар Керимов.

Специалист рассказал, что в стране развиваются четыре вида регби, каждый из которых имеет свой сезон:

“Сейчас у нас сезон пляжного регби. 27 июня в Sea Breeze состоится турнир по этой дисциплине. В него в основном играют легковесы, потому что на песке бегать сложно. В сентябре начнется сезон олимпийской дисциплины – регби-7 (цифра означает количество игроков в одной команде – Авт.). Из-за того что участников меньше, чем в регби-15 (регби-юнион), на поле остается много свободного пространства. Поэтому здесь чаще выступают более быстрые и ловкие игроки.

Зимой мы переходим в спортивные залы и играем в тэг-регби. Это бесконтактный регби, где для остановки соперника нужно сорвать с него специальную ленточку. Этот вид особенно полезен для новичков: они учатся взаимодействовать в команде и правильно работать с мячом. Регби-юнион мы играем весной. Здесь уже больше столкновений и захватов, поэтому в нем преимущественно выступают “тяжелые” ребята”.

Он отметил, что наибольшие перспективы развития в Азербайджане имеют регби-7 и регби-юнион.

“У World Rugby есть требование: чтобы участвовать в соревнованиях по регби-7, которое является олимпийской дисциплиной, необходимо также развивать базовое регби-15. Поэтому наш главный приоритет – регби-юнион, но параллельно мы развитием регби-7, чтобы через несколько циклов бороться за попадание на Олимпийские игры”.

Эльдар Керимов добавил, что юношеская сборная уже получила опыт выступлений на международных турнирах и намерена продолжать выезды за рубеж.

“Нас очень поддерживает Министерство молодежи и спорта. В прошлом году мы были в Боснии и Герцеговине и заняли третье место по регби-юнион. В этом году в Чехии, к сожалению, попасть в число призеров не удалось. Но в любом случае это ценный опыт – играть с более мастеровитыми сверстниками. Надеюсь, этой осенью сможем принять участие в крупнейшем фестивале по регби-7 – Dubai Sevens”.

Президент федерации также отметил, что интерес к регби в стране растет. По его словам, удалось постепенно изменить представление об этом виде спорта как о чрезмерно травмоопасном.

“Самая большая проблема в первые годы нашей работы заключалась в том, чтобы убедить родителей: регби – это не американский футбол. Конечно, риск травм существует, как и в футболе или баскетболе. Но в регби большое внимание уделяется технике безопасности, грубые нарушения строго наказываются судьями, а детям с самого начала прививают философию игры: беречь себя и своего соперника от травм.

95% юношей, которые хотя бы раз попробовали регби, хотят продолжить. Однако родители не всегда поддерживают их из-за ложного восприятия этого спорта, сложившегося по отдельным кадрам из интернета, которые не отражают реальную картину. Но в итоге родители остаются довольны занятиями. Если полтора-два года назад регби занимались всего 15 человек, то сегодня у нас уже 60 игроков и четыре клуба”, – заключил он.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Dunya Warriors стали победителями турнира Shamakhy Olympic Center's Cup
1 Марта 00:36
Регби

Dunya Warriors стали победителями турнира Shamakhy Olympic Center's Cup

Турнир носил подготовительный характер к чемпионату страны
Завершился международный семинар для тренеров по регби
8 Февраля 23:30
Регби

Завершился международный семинар для тренеров по регби

Семинар прошел под руководством опытного инструктора Академии регби Грузии Георгия Маисашвили
EAS Simurgh стали победителями турнира по тэг-регби Warriors Cup
7 Декабря 2025 01:07
Регби

EAS Simurgh стали победителями турнира по тэг-регби Warriors Cup

Победителям и призерам были вручены кубки, медали и дипломы
Рей Дэвис из "Баффало" оформил эффектный тачдаун с сальто в свой день рождения - ВИДЕО
21 Ноября 2025 14:04
Регби

Рей Дэвис из "Баффало" оформил эффектный тачдаун с сальто в свой день рождения - ВИДЕО

24-летний игрок пробежал всю площадку в одиночку
Регбисты Dunya Warriors завоевали серебряные медали на турнире в Казахстане - ФОТО
26 Октября 2025 19:51
Регби

Регбисты Dunya Warriors завоевали серебряные медали на турнире в Казахстане - ФОТО

Это "серебро" стало для игроков вторым к ряду

Эльдар Керимов: “Десять лет тренировал регбистов бесплатно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
8 Октября 2025 13:32
Регби

Эльдар Керимов: “Десять лет тренировал регбистов бесплатно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с президентом Федерации регби Азербайджана, главным тренером юношеской сборной U-12 и основателем регбийного клуба “Карабах”

Самое читаемое

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы
17 Июня 17:18
ЧМ-2026

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы

Медштаб сборной Испании обеспокоен состоянием 18-летнего форварда перед матчами ЧМ-2026
"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"
17 Июня 19:31
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Каталонцы следят за ситуацией вокруг Собослаи

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда