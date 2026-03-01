1 Марта 2026
Dunya Warriors стали победителями турнира Shamakhy Olympic Center's Cup

Регби
Новости
1 Марта 2026 00:36
Dunya Warriors стали победителями турнира Shamakhy Olympic Center's Cup

В Шамахинском олимпийском центре состоялся турнир по регби-юнион среди юношеских клубов под названием Shamakhy Olympic Center's Cup.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании приняли участие клубы "Карабах", EAS Simurgh, Dunya Warriors и команда хозяев площадки "Шамахы".

Победителем турнира стала команда школы "Дюнья", которая в финале со счетом 15:0 обыграла более опытный "Карабах". В матче за третье место EAS Simurgh победил хозяев поля — 15:10.

Турнир носил подготовительный характер к чемпионату страны по регби-юнион, который пройдет 15 марта 2026 года при совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерации регби Азербайджана.

İdman.Biz
