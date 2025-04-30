Фарид Гаибов: "Интерес к "Кубку Президента" растет с каждым годом"

«Прошло пять лет с тех пор, как наша доблестная армия под руководством главы государства Ильхама Алиева освободила наши земли. Начиная с 2022 года, в соответствии с поручением Президента Азербайджана мы проводим в Карабахе различные спортивные соревнования».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он ответил на вопросы журналистов после церемонии открытия гребной регаты «Кубок Президента-2025» в Суговушане, посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Гаибов отметил, что уровень соревнований растет с каждым годом:

«Регата проводится с момента освобождения наших земель, уже пятый год. Если в первых соревнованиях участвовало четыре страны, то сейчас к турниру присоединились более двадцати государств. Это мероприятие уже включено в международный календарь. Интерес к этим соревнованиям растет с каждым годом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех организаторов. Мы совместно с федерациями и впредь будем проводить как местные, так и международные соревнования».

Отметим, что в международной регате «Кубок Президента-2025» принимают участие свыше 200 спортсменов из более чем 20 стран. Соревнования, стартовавшие сегодня в Суговушане, продолжатся 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Здесь команды испытают свои силы на различных дистанциях в гребле на байдарках и каноэ, а также академической гребле.

Торжественная церемония закрытия регаты состоится 2 мая перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» в Мингячевире. На церемонии закрытия будут награждены победители. Им будут вручены награды за победы в гребле на байдарках и каноэ и академической гребле. Регата традиционно завершится фейерверком.

Регата «Кубок Президента» включена в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA) третий год подряд.

İdman.biz