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Стартует международная гребная регата "Кубок Президента-2025"

Гребля
Новости
30 Апреля 2025 09:36
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Стартует международная гребная регата "Кубок Президента-2025"

Сегодня стартует международная гребная регата «Кубок Президента-2025», посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, официальная церемония открытия турнира и соревнования на дистанции 200 метров состоятся в Суговушане - живописном уголке Карабаха.

В соревнованиях примут участие спортсмены, представляющие Азербайджан, Эстонию, Грузию, Германию, Грецию, Венгрию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Сербию, ЮАР, Испанию, Таджикистан, Турцию, Украину и Узбекистан.

Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Здесь команды проверят свои силы на различных дистанциях в гребле на байдарках и каноэ, а также академической гребле.

Торжественная церемония закрытия регаты состоится 2 мая перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» в Мингячевире. На церемонии закрытия сперва будут награждены победители. Им будут вручены кубки за победы в гребле на байдарках и каноэ и академической гребле. Затем церемония закрытия продолжится художественной частью. В художественной части разнообразные шоу-программы, выступления известных танцевальных коллективов и концертная программа создадут для зрителей настоящую праздничную атмосферу. Регата, как всегда, завершится фейерверком.

Отметим, что регата «Кубок Президента» третий год подряд включена в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA).

İdman.biz

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