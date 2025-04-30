В Суговушане состоялась церемония открытия регаты "Кубок Президента-2025" - ФОТО

Состоялась церемония открытия гребной регаты «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное в Суговушане, живописном уголке Карабаха, началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за Родину.

Генеральный секретарь Федерации гребли на байдарках и каноэ Азербайджана (AKAF) Фархад Алиев отметил, что интерес к турниру со стороны зарубежных стран растет с каждым днем, что не может не радовать.

Президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна подчеркнул, что в последние годы гребной спорт в Азербайджане получил значительное развитие. Он поблагодарил AKAF за гостеприимство и теплый прием.

Напомнив, что регата проводится в Суговушане уже пятый год, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сообщил, что организация соревнований улучшается с каждым годом. Министр выразил уверенность, что спортсменам понравятся соревнования.

После официальных речей турнир был объявлен открытым.

Отметим, что в международной регате «Кубок Президента-2025» принимают участие свыше 200 спортсменов из более чем 20 стран. Соревнования, которые стартуют сегодня в Суговушане, продолжатся 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Здесь команды проверят свои силы на различных дистанциях в гребле на байдарках и каноэ, а также академической гребле.

Торжественная церемония закрытия регаты состоится 2 мая перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» в Мингячевире. На церемонии закрытия будут награждены победители. Им будут вручены награды за победы в гребле на байдарках и каноэ и академической гребле. Регата, как всегда, завершится фейерверком.

Регата «Кубок Президента» включена в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA) третий год подряд.

İdman.biz