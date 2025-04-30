Специальное мероприятие в Физули - ФОТО

В рамках международной гребной регаты «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялось торжественное мероприятие для жителей, переехавших в новый городок в Физулинском районе.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, проведенной возле Кондаланчайского водохранилища, Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) представило программу повышения осведомленности об антидопинговых мерах.

Организаторами мероприятия выступили Министерство молодежи и спорта и Федерация каноэ и гребли Азербайджана.

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