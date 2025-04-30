Эльман Насиров: "Проводя такое мероприятие в Суговушане, мы отправляем месседжи мира"

«В последнее время интерес к гребле среди молодежи растет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам депутат Эльман Насиров после церемонии открытия международной регаты «Кубок Президента-2025», которая стартовала в Суговушане.

Он подчеркнул, что турнир организован на высоком уровне:

«Сегодня в Суговушане проходит очередной международный турнир. Помню, я присутствовал на церемонии открытия, когда эти соревнования проводились впервые. Если посмотреть на количество участников, то видно, что интерес к соревнованиям растет из года в год. Проводя такое мероприятие в Суговушане, который был освобожден ценой жизни наших героических героев, мы отправляем месседжи мира. За тридцать лет, когда эти земли находились под армянской оккупацией, миру посылались только месседжи сепаратизма и терроризма. Поэтому эти соревнования, помимо того, что являются спортивным мероприятием, имеют и политическое значение».

Отметим, что в международной регате «Кубок Президента-2025» принимают участие свыше 200 спортсменов из более чем 20 стран. Соревнования, стартовавшие сегодня в Суговушане, продолжатся 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр».

İdman.biz