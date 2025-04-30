Гребец, завоевавший золотую медаль в Суговушане: "Моя цель - участие в Олимпийских играх"

«Я горжусь тем, что поднялся на вершину пьедестала почета».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ представитель Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кайле Армдорф, завоевавший золотую медаль в гонке на байдарках-одиночках на международной регате «Кубок Президента-2025».

Спортсмен рассказал, что на пути к победе ему пришлось приложить немало сил:

«У меня много раз возникали проблемы со здоровьем во время тренировок. Но я не прекращал бороться. Я встал на ноги и сумел восстановиться. Я горжусь собой, что достойно представил свою страну и семью».

Член команды ЮАР, впервые принявший участие в регате, подчеркнул, что доволен своим выступлением:

«Для меня было очень важно закончить гонку, в которой моя страна была представлена ​​впервые, с золотой медалью. Ведь такие ситуации у нас случаются нечасто. Отсюда я хочу сказать всем своим соотечественникам, которые занимаются греблей, не прекращать тренировки и всегда верить в победу».

Он высоко оценил организацию турнира:

«Здесь все очень красиво. Хотелось бы иметь возможность остаться в стране подольше. Надеюсь, что мы снова посетим Азербайджан на следующих соревнованиях».

К. Армдорф подчеркнул, что его следующая цель - завоевать лицензию на Олимпийские игры.

Отметим, что в международной регате «Кубок Президента-2025» принимают участие свыше 200 спортсменов из более чем 20 стран. Соревнования, стартовавшие сегодня в Суговушане, продолжатся 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр».

İdman.biz