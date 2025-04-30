Азербайджанские гребцы стартовали на "Кубке Президента" с трех медалей

Завершился первый день соревнований на регате «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на первом этапе, организованном на водохранилище Суговушан, прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров.

Представители Азербайджана Амиль Рамазанов, Алимурад Гаджизаде и Мустафа Велизаде завоевали бронзовые медали на соревнованиях в байдарке-одиночке.

После окончания соревнований состоялась церемония награждения победителей.

Отметим, что в международной регате «Кубок Президента-2025» принимают участие свыше 200 спортсменов из более чем 20 стран. Соревнования, стартовавшие сегодня в Суговушане, продолжатся 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр».

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