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Состоялась жеребьвка "Кубка Президента-2025" по гребле - ФОТО

Гребля
Новости
29 Апреля 2025 20:36
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Состоялась жеребьвка "Кубка Президента-2025" по гребле - ФОТО

Состоялась жеребьёвка международной регаты «Кубок Президента-2025», посвящённой общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и организованной совместно Министерством молодёжи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, сообщает İdman.biz.

Жеребьёвка прошла с участием местных и зарубежных судей, а также представителей команд. В ходе мероприятия была определена программа соревнований по различным категориям в зависимости от возрастных групп спортсменов и видов гребных лодок, которые будут представлены на "Кубке Президента-2025".

Напомним, что в регате принимают участие гребцы из Азербайджана, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Церемония открытия регаты состоится в среду, 30 апреля, в Суговушане, там же пройдут и первые заезды в рамках «Кубка Президента-2025».

İdman.biz

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