20 стран примут участие в "Кубке Президента-2025" по гребле - ВИДЕО

Объявлены страны-участницы международной регаты «Кубок Президента 2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые совместно организуют Министерство молодежи и спорта и Федерация каноэ и гребли Азербайджана (AKAF), свои силы испытают более 200 спортсменов из 20 стран Европы, Азии и Африки: Азербайджана, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

28 апреля в рамках международной регаты «Кубок Президента-2025» гребцы покажут показательные выступления на водохранилище Кондаланчай в Физулинском районе Карабаха. Жителям, переехавшим в Физули, также будет предоставлена ​​возможность заниматься греблей на лодках, предназначенных для любителей, под руководством профессиональных тренеров. Для детей и подростков будут организованы мотивирующие викторины.

Официальный парад регаты и представление команд состоятся 29 апреля на проспекте Гейдара Алиева в Мингячевире. На следующий день в Суговушане, еще одном живописном уголке Карабаха, состоится официальная церемония открытия международной регаты «Кубок Президента-2025» и соревнования на дистанции в 200 метров.

Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Команды будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ, а также в академических дисциплинах.

Торжественная церемония закрытия международной регаты «Кубок Президента-2025» состоится 2 мая перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» в Мингячевире. На церемонии закрытия сперва будут награждены победители будут награждены. Им будут вручены награды за победы в гребле на байдарках и каноэ и академической гребле. Затем церемония продолжится художественной частью. В художественной части разнообразные шоу-программы, танцевальные коллективы и концертная программа создадут для зрителей настоящую праздничную атмосферу. Регата, как всегда, завершится грандиозным фейерверком.

Отметим, что регата «Кубок Президента» третий год подряд включается в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA).

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