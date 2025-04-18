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Специальное мероприятие для жителей Физули на "Кубке Президента" - ВИДЕО

Гребля
Новости
18 Апреля 2025 11:54
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Специальное мероприятие для жителей Физули на "Кубке Президента" - ВИДЕО

Для жителей Физули будет организовано праздничное мероприятие в рамках международной регаты «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе Федерации гребли на байдарках и каноэ Азербайджана, развлекательная программа будет включать показательные выступления профессиональных гребцов и викторины для детей и подростков.

Кроме того, жителям будет предоставлена ​​возможность попробовать свои силы в гребле на лодках и тренажерах.

Отметим, что программа пройдет 28 апреля на Кондаланчайском водохранилище. Регата завершится 2 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» (OTİM) в Мингячевире.

İdman.biz

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