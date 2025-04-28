Ян Зунграна: "Азербайджан способен в будущем принять чемпионат Европы"

«Отрадно, что Азербайджан всегда принимает международные соревнования по гребле на высоком уровне».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна во время мероприятия, проведенного для жителей Физули в рамках международной гребной регаты «Кубок Президента-2025».

Подчеркнув, что это его второй визит в Физули, глава ECA выразил удовлетворение от участия в мероприятии:

«Я высоко ценю важность этого мероприятия для жителей Физули, желающих заниматься гребным спортом. Ваша страна примет престижное соревнование с участием спортсменов из более чем 20 стран. Азербайджан приобретет важный опыт после организации этого турнира. Эта страна способна в будущем принять чемпионат Европы. Наш технический персонал также будет здесь до конца этой недели, чтобы осмотреть спортивные объекты Мингячевира».

Отметим, что регата, в которой примут участие более 200 спортсменов из более чем 20 стран, пройдет с 30 апреля по 2 мая.

İdman.biz