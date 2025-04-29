В Мингячевире состоялся официальный парад участников регаты "Кубок Президента-2025" - ФОТО

Состоялся официальный парад команд, которые примут участие в международной гребной регате «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в параде, прошедшем в центре города, приняли участие команды из Азербайджана, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

В конце парада, который жители города встретили с большим энтузиазмом, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

После официальной части были представлены различные танцевальные и музыкальные номера. Участники турнира присоединились к танцу ансамбля.

Затем президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна, глава Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, руководители зарубежных федераций, участвующих в турнире, и представители спортивной общественности посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы, отдав дань уважения памяти.

30 апреля в Суговушане, еще одном живописном уголке Карабаха, состоится официальная церемония открытия международной регаты «Кубок Президента-2025» и соревнований на дистанцию в 200 метров. Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Здесь команды будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ, а также академической гребле на различных дистанциях.

Торжественная церемония закрытия регаты состоится 2 мая перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» в Мингячевире. На церемониизакрытия сперва наградят победителей. Им будут вручены награды по гребле на байдарках и каноэ и академической гребле. Затем мероприятие продолжится художественной частью. В художественной части разнообразные шоу-программы, выступления известных танцевальных коллективов и концертная программа создадут для зрителей настоящую праздничную атмосферу. Регата, как всегда, завершится фейерверком.

Отметим, что регата «Кубок Президента» третий год подряд включена в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA).

İdman.biz