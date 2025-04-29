29 Апреля 2025
RU

В Мингячевире состоялся официальный парад участников регаты "Кубок Президента-2025" - ФОТО

Гребля
Новости
29 Апреля 2025 18:02
8
В Мингячевире состоялся официальный парад участников регаты "Кубок Президента-2025" - ФОТО

Состоялся официальный парад команд, которые примут участие в международной гребной регате «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в параде, прошедшем в центре города, приняли участие команды из Азербайджана, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

В конце парада, который жители города встретили с большим энтузиазмом, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

После официальной части были представлены различные танцевальные и музыкальные номера. Участники турнира присоединились к танцу ансамбля.

Затем президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунграна, глава Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, руководители зарубежных федераций, участвующих в турнире, и представители спортивной общественности посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы, отдав дань уважения памяти.

30 апреля в Суговушане, еще одном живописном уголке Карабаха, состоится официальная церемония открытия международной регаты «Кубок Президента-2025» и соревнований на дистанцию в 200 метров. Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Здесь команды будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ, а также академической гребле на различных дистанциях.

Торжественная церемония закрытия регаты состоится 2 мая перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» в Мингячевире. На церемониизакрытия сперва наградят победителей. Им будут вручены награды по гребле на байдарках и каноэ и академической гребле. Затем мероприятие продолжится художественной частью. В художественной части разнообразные шоу-программы, выступления известных танцевальных коллективов и концертная программа создадут для зрителей настоящую праздничную атмосферу. Регата, как всегда, завершится фейерверком.

Отметим, что регата «Кубок Президента» третий год подряд включена в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ян Зунграна: "Азербайджан способен в будущем принять чемпионат Европы"
28 Апреля 13:35
Гребля

Ян Зунграна: "Азербайджан способен в будущем принять чемпионат Европы"

Регата, в которой примут участие более 200 спортсменов из более чем 20 стран, пройдет с 30 апреля по 2 мая
Специальное мероприятие для жителей Физули в рамках международной регаты "Кубок Президента-2025" - ФОТО
28 Апреля 12:01
Гребля

Специальное мероприятие для жителей Физули в рамках международной регаты "Кубок Президента-2025" - ФОТО

Жители получили возможность попробовать себя в гребле на лодках и симуляторах
Азербайджанские гребцы отличились в Турции
26 Апреля 19:55
Гребля

Азербайджанские гребцы отличились в Турции

В активе спортсменов оказались две медали, одна из которых золотая
20 стран примут участие в "Кубке Президента-2025" по гребле - ВИДЕО
21 Апреля 15:18
Гребля

20 стран примут участие в "Кубке Президента-2025" по гребле - ВИДЕО

Регата третий год подряд включается в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ (ECA)
Специальное мероприятие для жителей Физули на "Кубке Президента" - ВИДЕО
18 Апреля 11:54
Гребля

Специальное мероприятие для жителей Физули на "Кубке Президента" - ВИДЕО

Развлекательная программа будет включать показательные выступления профессиональных гребцов и викторины для детей и подростков
"Кубок Президента" по гребле на байдарках и каноэ в третий раз включен в календарь Европейской ассоциации каноэ
4 Апреля 12:41
Гребля

"Кубок Президента" по гребле на байдарках и каноэ в третий раз включен в календарь Европейской ассоциации каноэ

В статье представлена ​​информация о прибытии команд-участниц в Баку, церемонии открытия, днях соревнований и закрытия

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты