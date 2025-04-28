Специальное мероприятие для жителей Физули в рамках международной регаты "Кубок Президента-2025" - ФОТО

Для жителей Физули проведено специальное мероприятие в рамках международной регаты «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на водохранилище Кондаланчай состоялись показательные выступления профессиональных гребцов, а для детей и подростков были организованы викторины.

Жители также получили возможность попробовать себя в гребле на лодках и симуляторах.

Отметим, что регата, в которой примут участие более 200 спортсменов из более чем 20 стран, пройдет с 30 апреля по 2 мая.

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