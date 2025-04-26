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Азербайджанские гребцы отличились в Турции

Гребля
Новости
26 Апреля 2025 19:55
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Азербайджанские гребцы отличились в Турции

Азербайджанские гребцы завоевали по одной золотой и серебряной медаль на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ «Весенний Кубок», которые проходят в турецком городе Адана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба Федерации каноэ и гребли Азербайджана.

Золотая медаль в актив сборной принесла Татьяна Смиловенко, выступавшая среди женщин. В соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров Татьяна опередила всех соперниц и завоевала золотую медаль.

В мужских соревнованиях Хюсейн Самедли занял второе место в заезде на каноэ-одиночке и поднялся на вторую ступень пьедестала почёта.

İdman.biz

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